Политика Российский газопровод Северный поток-2 запустят накануне Дня Независимости Украины

2021-08-20 09:23

Компания Nord Stream 2 AG не подтверждает информацию СМИ о завершении строительства Северного потока-2 23 августа.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - говорится в сообщении компании.

"Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа", - заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Еще несколько месяцев уйдет на тестирование давления и сертификацию. "По нашим оценкам - два-три месяца для каждой ветки. Мы уже начали эту работу на завершенной ветке", - уточнил он.