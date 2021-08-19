Политика Зеленский высказался о втором президентском сроке

2021-08-19 19:20

Президент Украины считает, что разговоры о втором президентском сроке заводить "пока ещё рано". Глава государства намерен "закончить некоторые свои проекты"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ещё рано" говорить о его втором президентском сроке, но он хотел бы "закончить некоторые вещи".

Об этом он рассказал в интервью информационному изданию "НВ".

"Очень рано об этом говорить. Даже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я же сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - заявил Зеленский.

На уточняющий вопрос, президент Украины отметил, что главной мотивацией к его возможному второму срок является его желание "закончить некоторые вещи". Глава государства отметил, что второй президетский срок не является для него личной амбицией.

Ранее From-ua.com сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о главе Кремля Владимире Путине. В частности, Зеленский назвал Путина иррациональным человеком, а в вопросах, которые касаются Украины, даже очень эмоциональным.

Кроме того, в своём интервью глава государства выразил уверенность, что Крым рано или поздно вернётся в состав Украины.