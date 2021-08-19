Политика Зеленский наградит Меркель орденом

2021-08-19 22:00

 

Президент Владимир Зеленский наградит орденом канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе визита главы немецкого правительства в Киев 22 августа.

По информации пресс-секретаря канцлера Штефана Зайберта, сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.

Затем Зеленский вручит Меркель орден Свободы – высшую награду в Украине, которую может получить иностранец или человек без гражданства.

Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей. После их встречи запланирована совместная прессконференция.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский высказался о втором президентском сроке

2021-08-19 19:20

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

2021-08-19 17:00

Сергей Слободчук о войне Зеленского против всех: Бумеранг вернется

2021-08-19 14:25

К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ ЛИШИТЬ УКРАИНУ БУДУЩЕГО И СТЕРЕТЬ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

2021-08-19 12:28

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский наградит Меркель орденом

2021-08-19 22:00

Зеленский высказался о втором президентском сроке

2021-08-19 19:20

Кулеба назвал точную дату встречи Зеленского с Байденом

2021-08-19 17:40

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

2021-08-19 17:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский наградит Меркель орденом 2021-08-19 22:00
Зеленский высказался о втором президентском сроке 2021-08-19 19:20
Кулеба назвал точную дату встречи Зеленского с Байденом 2021-08-19 17:40
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" 2021-08-19 17:00