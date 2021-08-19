Зеленский наградит Меркель орденом

Президент Владимир Зеленский наградит орденом канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе визита главы немецкого правительства в Киев 22 августа.
По информации пресс-секретаря канцлера Штефана Зайберта, сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.
Затем Зеленский вручит Меркель орден Свободы – высшую награду в Украине, которую может получить иностранец или человек без гражданства.
Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей. После их встречи запланирована совместная прессконференция.