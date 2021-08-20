Политика Зеленский будет просить Байдена вмешаться в ситуацию с Северным потоком-2

2021-08-20 14:23

Президент Украины заявил, что попросит американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию с Северным потоком-2, поскольку сомневается в том, что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены.

Как рассказал Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, он "не очень верит", что все обязательства соглашения будут выполнены. А на вопрос, считает ли он соглашение между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся, добавляет газета.

"Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута", - сказал Зеленский.

Он добавил, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию во время их встречи в Белом доме 31 августа.

Напомним, США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры. В обмен на прекращение усилий США по блокированию Северного потока-2 страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

Зеленский также рассказал журналоистам, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.