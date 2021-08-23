Политика Зеленский сделал неожиданное заявление об участии России в "Крымской платформе"

2021-08-23 17:00

 

Президент заявил, что для представителя РФ в крымской декларации всегда будет строка

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Российскую Федерацию присоединиться к саммиту Крымской платформе, отметив, что для представителя соседней страны к крымской декларации всегда будет строка.

Об этом стало известно из речи Зеленского на Крымской платформе.

Президент Украины отметил, что Россия в саммите участие не принимала. В то же время ее активность в этом вопросе создала впечатление об участии РФ.

"И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте", - заявил Зеленский.

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