Политика Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский

2021-08-23 18:20

 

Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом. Соответствующее утверждение зафиксировано в декларации Крымской платформы.

Об этом заявил на саммите Крымская платформа президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

По его словам, крымчане точно увидят этот саммит, они будут знать, что о них не забыли.

"У нас есть одобренная всеми участниками декларация Крымской платформы, она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Впервые на международном уровне РФ признали государством-оккупантом", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия должна немедленно прекратить нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым гуманитарных и правозащитных организаций.

subscriber subscriber

Еще по теме

Какой может быть Украина? Какой быть Украине?

2021-08-23 17:17

Владимир Зеленский наградил орденом Свободы Ангелу Меркель, которая выступала за Северный поток-2

2021-08-23 10:01

Зеленский назвал сумму, которую ежегодно будет терять Украина после запуска Северного потока-2

2021-08-20 21:36

Преступные действия власти, направленные на фальсификацию уголовного дела Медведчука, ‒ лучшее доказательство политического заказа Зеленского

2021-08-20 19:17

Еще новости в разделе "Политика"

Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский

2021-08-23 18:20

Декларация участников Крымской платформы: полный текст документа

2021-08-23 17:40

Зеленский сделал неожиданное заявление об участии России в "Крымской платформе"

2021-08-23 17:00

В Украину на празднование 30-летия Независимости прибыл глава Евросовета Шарль Мишель

2021-08-23 14:42
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский 2021-08-23 18:20
Декларация участников Крымской платформы: полный текст документа 2021-08-23 17:40
Зеленский сделал неожиданное заявление об участии России в "Крымской платформе" 2021-08-23 17:00
В Украину на празднование 30-летия Независимости прибыл глава Евросовета Шарль Мишель 2021-08-23 14:42