Политика США сделали заявление на Крымской платформе: хотим поставить Россию на место

2021-08-23 19:20

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила на саммите Крымской платформы, что Америка намерена поставить Россию на место. США вместе с Украиной осуждают незаконную аннексию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

Она заявила о поддержке Украины от имени президента США Джо Байдена.

"США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине. Мы будем оказывать поддержку ВСУ, в частности по защитному оружию и оборудованию, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - заявила Гренголм.

Напомним, немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер заявил, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.