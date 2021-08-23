Политика Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

2021-08-23 21:40

Украина и Грузия станут членами НАТО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", – сказал он.

На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на усилении сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, ярким примером чего стали масштабные военные учения Sea Breeze при участии 32 стран.

Джоанэ напомнил о выступлении генсека Альянса Йенса Столтенберга в Верховной Раде, в котором он заявил, что НАТО находится на стороне Украины и поддерживает ее.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.

Он также отметил, что на саммите НАТО в июне лидеры стран-членов Альянса подтвердили свою неуклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.