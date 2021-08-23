Политика Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

2021-08-23 21:40

 

Украина и Грузия станут членами НАТО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", – сказал он.

На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на усилении сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, ярким примером чего стали масштабные военные учения Sea Breeze при участии 32 стран.

Джоанэ напомнил о выступлении генсека Альянса Йенса Столтенберга в Верховной Раде, в котором он заявил, что НАТО находится на стороне Украины и поддерживает ее.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.

Он также отметил, что на саммите НАТО в июне лидеры стран-членов Альянса подтвердили свою неуклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

МОЗ дало прогноз по заболеваемости COVID в Украине

2021-08-23 20:00

Пенсии в Украине снова поднимут: кому повезет в августе

2021-08-23 19:40

Какой может быть Украина? Какой быть Украине?

2021-08-23 17:17

В Украине Е-паспорта официально приравняли к обычным

2021-08-23 16:40

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель пообещала санкции против РФ, если Северный поток-2 будет использоваться как оружие

2021-08-23 22:00

Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

2021-08-23 21:40

В Киеве открыли Офис Крымской платформы

2021-08-23 21:00

Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма

2021-08-23 20:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Меркель пообещала санкции против РФ, если Северный поток-2 будет использоваться как оружие 2021-08-23 22:00
Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса 2021-08-23 21:40
В Киеве открыли Офис Крымской платформы 2021-08-23 21:00
Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма 2021-08-23 20:40