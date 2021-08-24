Политика Перед запуском газопровода Северный поток-2 Москва сделала заявление по транзиту газа через Украину

2021-08-24 11:39

сли Украина откажется от транзита российского газа, то Россия все равно сможет выполнить свои обязательства. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Однако, по его словам, Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину.

Также Биричевский сообщил, что газопровод Северный поток-2 уже близок к завершению и до окончания строительства осталось несколько недель.

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - сказал чиновник.

О том, что Россия хочет сохранить транзит через Украину заявил российский президент Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа.

Затем Меркель отправилась на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что для него важно получить "бронежилет" для защиты Украины от Северного потока-2.

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