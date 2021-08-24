Политика Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба

2021-08-24 16:20

 

Украина готова к проведению нормандской встрече на уровне министров иностранных дел. А также готова работать над организацией саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом брифинг.

"Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России, - ред.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что с российской стороны не видно готовности ко встрече президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому МИД сосредоточится на работе в нормандском формате.

Сам Зеленский отметил, что поддерживает проведение нормандской встречи, но пока нет прогресса и для организации саммита нужно давить на Россию.

subscriber subscriber

Еще по теме

Подарок ко 30-летию Независимости! Украина получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов

2021-08-24 14:42

Перед запуском газопровода Северный поток-2 Москва сделала заявление по транзиту газа через Украину

2021-08-24 11:39

В МИД срочно опровергли заявление заместителя Кулебы о захвате самолета в аэропорту Кабула

2021-08-24 11:20

Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

2021-08-23 21:40

Еще новости в разделе "Политика"

В Киеве Порошенко облили зеленкой

2021-08-24 19:00

МИД России отказался от участия в Крымской платформе

2021-08-24 18:20

Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости

2021-08-24 17:20

Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба

2021-08-24 16:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Киеве Порошенко облили зеленкой 2021-08-24 19:00
МИД России отказался от участия в Крымской платформе 2021-08-24 18:20
Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости 2021-08-24 17:20
Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба 2021-08-24 16:20