Политика Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости

2021-08-24 17:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил поздравить Украину с 30-й годовщиной независимости страны, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

Детали

“Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности”, — отметил Лукашенко.

“И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества”, — добавил он.

В пресс-службе резюмировали, что: “В этот праздничный день Президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания”.

Дополнение

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.