Политика МИД России отказался от участия в Крымской платформе

2021-08-24 18:20

В ведомстве не видят возможности для участия в Крымской платформе России

МИД РФ отказался участвовать в Крымской платформе. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщает "ТАСС" во вторник, 24 августа.

Как отметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – заявила спикер ведомства.

Как сообщал сайт "Сегодня", 23 августа на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе".

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов: