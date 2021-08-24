Политика Никогда не признаем аннексию Крыма: в НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса

2021-08-24 20:40

"НАТО находится на стороне Украины", - в Альянсе сделали заявление

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ подчеркнул, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Россию призвали вернуть Крым Украине.

Об этом он заявил во время саммита "Крымской платформы", сообщает УНН.

НАТО не признает Крым частью РФ и призывает вернуть контроль над полуостровом Украине.

"НАТО находится на стороне Украины и поддерживает Украину. НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Крым - это территория Украины и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украины. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар ", - отметил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО поддерживает решение Бухарестского саммита.

"Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита Украина и Грузия станут членами НАТО", - сказал Джоанэ.