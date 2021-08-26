Политика Стала известна реальная причина срыва заседания контактной группы по Донбассу

2021-08-26 09:02

Делегация РФ сознательно сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Российская сторона вновь заявила осужденную в Украине за терроризм представительницу самопровозглашенных республик Майю Пирогову. Об этом сообщает украинская делегация для участия в ТКГ.

"Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что украинская сторона консультации с гражданами, осужденными за терроризм, не проводит.

По мнению украинской делегации, такими действиями Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокирования КПВВ.

"Эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - отмечается в заявлении.

Напомним, вчера после значительного перерыва должна была возобновиться работа Трехсторонней контактной группы. В повестке дня заседания ТКГ имплементация Минских соглашений; обеспечение безопасности в зоне конфликта, восстановление работы КПВВ, обмен удерживаемыми лицами.