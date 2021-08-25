Политика Адвокат рассказал новые обстоятельства гибели мэра Кривого Рога

2021-08-25 18:20

Адвокат семьи потерпевших рассказал, что Павлов боялся подходить к окнам и запрещал делать это жене. Последнюю неделю городской глава также боялся возвращаться домой

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк рассказал, что в последние дни жизни городской глава опасался за свою жизнь и жизни семьи.

Об этом сообщает информационное издание "Первый городской".

Адвокат, со слов жены погибшего, рассказал, что за месяц до смерти Павлов заметил над домом квадрокоптеры. В последнюю неделю жизни он также опасался возвращаться домой, подходить к окнам и запрещал делать это жене.

Кроме того, Павлов просил не развешивать постиранные вещи на втором этаже, а делать это на первом. Мэр просил супругу поменьше выходить на улицу.

Всё это адвокат пересказал со слов жены Константина Павлова.

Журналисты отмечают, что полицейские уже две недели не дают каких-либо комментариев относительно смерти Павлова. Адвокат семьи выразил надежду, что рассказанные им факты будут учтены при расследовании дела.