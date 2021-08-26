Политика Леонид Кучма назвал вопрос, который ни в коем случае нельзя задавать Зеленскому и его окружению

2021-08-26 13:43

Второй президент Украины Леонид Кучма аккуратно уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, отметив, что такие высказывания лучше делать исключительно при личной встрече.

В интервью УП Кучма попросил не задавать такой вопрос действующему президенту Владимиру Зеленскому или кому-то из его окружения.

«Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Ибо на «передке» уже давно составили народную примету: в Москве обиделись - на Донбассе стреляют», - заявил экс-президент.

Также он добавил, что, по его мнению, убийцей кого-либо можно называть лишь при личной встрече.

«Когда бросаются громкими словами – это их обесценивает. Байден, назвав Путина убийцей, почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо жал руку и разговаривал. У нас такой возможности не будет», – подытожил Леонид Кучма.

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