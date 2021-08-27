Политика Официальный Киев и Вашингтон нашли компромисс в вопросе газопровода Северный поток-2

2021-08-27 15:47

Между Соединенными Штатами и Украиной относительно газопровода Северный поток-2 разногласий нет. Вашингтон считает его геополитическим проектом России. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Голос Америки.

"И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что только Белый дом может принимать решения о санкциях относительно газопровода.

"Но мы абсолютно четко ощущаем заинтересованность США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы Северный поток-2 не стал оружием против Украины и региона", - отметила Маркарова.

Посол добавила, что украинская сторона продолжает активную работу против Северного потока-2, предоставляя партнерам информацию обо всех компаниях, задействованных в данном проекте.

"Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить", - резюмировала Маркарова.