Официальный Киев и Вашингтон нашли компромисс в вопросе газопровода Северный поток-2

Между Соединенными Штатами и Украиной относительно газопровода Северный поток-2 разногласий нет. Вашингтон считает его геополитическим проектом России. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Голос Америки.
"И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что только Белый дом может принимать решения о санкциях относительно газопровода.
"Но мы абсолютно четко ощущаем заинтересованность США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы Северный поток-2 не стал оружием против Украины и региона", - отметила Маркарова.
Посол добавила, что украинская сторона продолжает активную работу против Северного потока-2, предоставляя партнерам информацию обо всех компаниях, задействованных в данном проекте.
"Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить", - резюмировала Маркарова.