Политика Глава Нафтогаза заявил, что сертификация оператора Северного потока-2 в ЕС невозможна

2021-08-27 12:40

Сертификация компании Nord Stream 2 AG - оператора Северного потока-2 - невозможна в рамках европейского законодательства.

"Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства - в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит Газпрому. Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях", - заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, на сегодня европейское законодательство требует разграничения бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами. Такая мера призвана предотвратить монопольные злоупотребления и манипуляции. При этом владельцем Nord Stream 2 AG является Газпром, занимающийся добычей и монопольно экспортирующий газ из России.

"Распространение европейского законодательства - это, фактически, ограничение монополии, ограничение неконкурентных действий и использования в качестве геополитического оружия", - подытожил Витренко.