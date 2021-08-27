Политика Американские дипломаты рассказали, чего ждут от встречи Зеленского с Байденом

2021-08-27 13:12

В посольстве США в Украине ожидают "серьезных результатов" от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом, пишет РБК-Украина.

Как заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, стороны много работали, чтобы сделать содержательной эту поездку, которая "заложит основу партнерства" между странами в будущем.

"Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ", – уточнила дипломат.

Напомним, встреча Зеленского и Байдена запланирована на 31 августа. Но из-за событий в Афганистане эксперты заговорили о возможности переноса или отмены.