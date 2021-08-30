Экономика Нацбанк впервые за два месяца начал продажу доллара, чтобы замедлить падение гривны

2021-08-30 15:44

Национальный банк Украины впервые с начала июля вышел с продажей валюты на межбанк и продал $20,5 млн по единому курсу.

Всего с начала года НБУ по единому курсу купил 1084,8 млн долларов и продал 190 млн долларов. Кроме того, с использованием функционала Matching с начала года было куплено еще 296,3 млн долларов.

Позитивное сальдо интервенций составляет 1191,1 млн долларов.

Напомним, на прошлой неделе гривна существенно сдала позиции на межбанке. На 30 августа НБУ ослабил на 15 копеек курс гривны по отношению к доллару и евро.