Политика Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

2021-08-30 21:20

 

В некоторых городах оккупированного украинского полуострова Крым катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора.

Источник: российский "Интерфакс", главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов

Прямая речь: "К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".

Детали: Аксенов уволил руководителя предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, и назначил нового.

По его словам, зачастую в городах баки занимают и проезжую часть.

Он также уверен, что для оборудования новых площадок, не требуется больших средств.

Сообщается, что Аксенов выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию и выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

subscriber subscriber

Еще по теме

Власти РФ недовольны "абсолютно неверной" позицией Турции по оккупации Крыма

2021-08-25 21:00

Никогда не признаем аннексию Крыма: в НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса

2021-08-24 20:40

МИД России отказался от участия в Крымской платформе

2021-08-24 18:20

В Киеве открыли Офис Крымской платформы

2021-08-23 21:00

Еще новости в разделе "Политика"

Встречу Зеленского и Байдена перенесли по просьбе США, это связано с ультиматумом "Талибана" – Никифоров

2021-08-30 21:40

Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

2021-08-30 21:20

В Офисе президента признали, что программу визита Зеленского в США пришлось снова менять

2021-08-30 14:21

Бюджет и кадровые перестановки в Кабмине - Разумков назвал главные задачи ВРУ на осень

2021-08-30 14:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Встречу Зеленского и Байдена перенесли по просьбе США, это связано с ультиматумом "Талибана" – Никифоров 2021-08-30 21:40
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму 2021-08-30 21:20
В Офисе президента признали, что программу визита Зеленского в США пришлось снова менять 2021-08-30 14:21
Бюджет и кадровые перестановки в Кабмине - Разумков назвал главные задачи ВРУ на осень 2021-08-30 14:00