Политика Встречу Зеленского и Байдена перенесли по просьбе США, это связано с ультиматумом "Талибана" – Никифоров

2021-08-30 21:40

 

Перенос встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом связан с истечением срока ультиматума талибов, захвативших власть в Афганистане. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 30 августа.

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – сказал Никифоров.

Украинская сторона к просьбе Вашингтона отнеслась "с абсолютным пониманием", подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте, поэтому ответили согласием на просьбу США о переносе на один день", – добавил он.

Никифоров рассказал, что программа визита полностью изменилась.

"Относительно других встреч Зеленского в США – некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", – сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский вылетел в США сегодня утром. После прилета президент два дня проведет в Вашингтоне, потом посетит Калифорнию.

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