Политика Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

2021-08-31 21:40

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Напомним, на сегодня запланирована также встреча Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры начнутся в 21:00 по киевскому времени.