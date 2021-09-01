Политика Зеленский назвал первый вопрос, с которого начнет встречу с Байденом

2021-09-01 20:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос, с которого начнет встречу с американским лидером Джо Байденом сегодня, 1 сентября, в Вашингтоне.

Об этом глава государства рассказал в комментарии "Суспiльному".

Первой будет поднята тему войны на Донбассе и аннексии Крыма.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, будет несколько секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого из них начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - заявил Зеленский.

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