Политика Зеленский назвал первый вопрос, с которого начнет встречу с Байденом

2021-09-01 20:00

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос, с которого начнет встречу с американским лидером Джо Байденом сегодня, 1 сентября, в Вашингтоне.

Об этом глава государства рассказал в комментарии "Суспiльному".

Первой будет поднята тему войны на Донбассе и аннексии Крыма.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, будет несколько секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого из них начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - заявил Зеленский.