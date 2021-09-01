Политика Как наказывать тех, кто игнорирует оккупацию Крыма: в США озвучили жесткий сценарий

2021-09-01 21:40

Украина должна подписать соглашение с мировыми государствами, которое будет регулировать отношения с оккупированным Крымом и Донбассом. В частности, в нем нужно прописать варианты наказаний для тех, кто связан как-либо с оккупированными территориями.

Об этом рассказала бывший советник американского президента Джорджа Буша-младшего и дипломат Госдепа США со времен президентства Рональда Рейгана Дебра Кейган.

По словам дипломата, такое соглашение должно касаться вопроса захода кораблей третьих стран в порты оккупированного Крыма.

"Об этом документе следовало бы публично объявить, и желательно, чтобы он был напечатан на официальной странице Белого дома. Например, в соглашении следует прописать, что корабли, которые зайдут в Крым, и страны их происхождения будут облагаться штрафом со стороны США и ЕС и потеряют международную страховку", - считает Кейган.

Также она уверена, что Украине следует получить подобное соглашение о том, что Россия не может продавать или торговать любыми ресурсами с незаконно оккупированной территорией Донбасса или ресурсами из Крыма.

"Любая страна, которая покупает эти ресурсы, подвергается штрафам и санкциям. Кроме того, администрация Байдена должна согласиться работать над этим с Германией и другими европейскими странами, чтобы убедиться, что эти соглашения введены в законодательное поле других стран", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что обязательно важно такое соглашение анонсировать публично.

"Я хочу быть с вами полностью честной - думаю, что если они не объявят о нем публично, то администрация Байдена даст заднюю относительно этого соглашения - они не выглядят честными относительно таких вещей. Поэтому надо, чтобы все было прозрачно", - завершила Кейган.