Политика Зеленский пояснил, почему на переговорах с Байденом вопрос о Крыме поднимали несколько раз

2021-09-02 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу, сообщает телеканал Украина 24.

Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.

Оценивая в общем встречу с Байденом Зеленский отметил, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

"Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть", - отметил Зеленский.

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