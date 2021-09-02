Политика В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

2021-09-02 16:20

 

Спикер Белого дома Джен Псаки по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена прокомментировала вступление Украины в НАТО.

"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжает поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязательства относительно членства и сделать свой взнос в безопасность евроатлантической территории", - заявила Джен Псаки.

Спикер напомнила, что на саммите НАТО в совместном заявлении в июле подтвердили право Украины самостоятельно выбирать будущее и курс внутренней и внешней политики. Псаки также повторила шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики.

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