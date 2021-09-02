Курсы валют на 3 сентября: гривна дешевеет в день рождения

В официальных курсах НБУ гривна продолжает снижаться, однако на межбанке нацвалюта уже пошла вверх.
Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, ослабил гривну на две копейки по отношению к доллару и на 7 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 2 сентября.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2702,47 гривен (+0,0218 грн);
– 100 евро – 3200,67 гривен (+0,0744 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 7 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,98 гривен за евро.
Напомним, накануне гривна упала ниже психологической отметки, преодолев черту в 27 гривен за доллар.
Напомним, на днях Нацбанк впервые с начала июля продал валюту на межбанке. Так, на прошлой неделе впервые с начала июля регулятор вышел с продажей валюты на межбанк и продал $20,5 млн по единому курсу.