Политика В Сенате США раскритиковали риторику Байдена с Зеленским

2021-09-02 21:00

Член комитета Сената США по международным отношениям Тед Круз крайне критически оценил подход президента США Джо Байдена к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сообщения о сегодняшней встрече президента Байдена и президента Зеленского обескураживают. Администрация Байдена-Харрис по-прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода «Северный поток-2», - заявил заканодатель. - Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта».

Сенатор-республиканец подчеркнул, что «Северный поток-2» будет «напрямую и серьезно» угрожать национальной безопасности союзников США и подорвет безопасность американцев. Круз добавил, что Соединенные Штаты «не должны отдавать наших союзников нашим противникам».

«Вместо этого сегодня президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их - и, в конечном итоге, нашей - национальной безопасности».