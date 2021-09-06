Политика В ЕС заговорили о необходимости применить в отношении Москвы более адресные санкции

2021-09-06 13:03

Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции. Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в интервью DW.

Он указал, что пришел к такому взгляду после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.

СвДП выступает за так называемый "акт Магнитского", подразумевающий индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер. По его словам, результатом подобных мер для сторонников нынешнего российского режима могут стать ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границей, а также владеть собственностью или счетами за рубежом.

Вводимые же санкции сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину изобразить себя жертвой", отметил лидер немецких либералов, в то же время поддержав продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.

Линднер не обошел стороной строительство газопровода Северный поток-2. Глава немецких либералов особо выделил необходимость учитывать интересы Украины. Следует исключить угрозу "шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа", подчеркнул он.