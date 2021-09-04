Политика Точность будет потом: в Минобороны объяснили, что такое рамочное соглашение с США

2021-09-04 10:30

 

Представитель Министерства обороны Анна Маляр пояснила, что именно означает Рамочное соглашение, которое заключили между собой Украина и США. Подробности обещают раскрыть позже.

"Договорились о том, что у нас есть общая оборонная политика и то, что называют Рамочное соглашение, и люди думают, что это делает его меньше по весу, это не так", - отмечает Маляр.

По словам представителя Минобороны, соглашение имеет рамки, которые определяют его направления реализации.

"Рамочная - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым оно будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавляет чиновник.

Согласно Рамочному соглашению, Украина имеет право на сотрудничество с США в обороне и технологических сферах, а также на тренировки.

"По этому соглашению мы имеем право на тренировки, на сотрудничество в обороне и технологических сферах", - отметила Маляр.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.

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Политика

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Лидеры Талибана нашли способ восстановления промышленности выхода на рынки всего мира 2021-09-03 16:31
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Немецкие политики подсказали, как исключить угрозу газового шантажа Украины со стороны Москвы 2021-09-03 10:45