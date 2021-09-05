Политика Кулеба озвучил позицию США и Байдена по "Северному потоку-2"

2021-09-05 11:30

 

Возможный запуск российского газопровода "Северный поток-2" стал одной из основных тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в Вашингтоне разделяют позицию Украины по рискам газопровода и готовы предпринять необходимые меры по предотвращению того, чтобы Россия использовала газ в качестве оружия.

Министр отметил, что в Киеве рассчитывают на скорейший старт регулярных консультаций Украины, США и Германии по сохранению украинского транзита и гарантиям европейской энергобезопасности.

Кулеба также выразил благодарность главе Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм за готовность к сотрудничеству в реформировании и декарбонизации украинской энергетической отрасли, внедрении водородных технологий.

subscriber subscriber

Еще по теме

Точность будет потом: в Минобороны объяснили, что такое рамочное соглашение с США

2021-09-04 10:30

фото Японская принцесса Мако отказалась от королевской жизни и миллионов - выходит замуж за студента

2021-09-03 20:34

Американцу, который по ошибке провел двадцать лет в камере смертников, выплатят миллион долларов

2021-09-03 15:47

Глава Газпрома анонсировал скорое завершение строительства и запуск Северного потока-2

2021-09-03 14:00

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба озвучил позицию США и Байдена по "Северному потоку-2"

2021-09-05 11:30

Витренко назвал цену на газ для населения в новом отопительном сезоне

2021-09-04 11:30

Точность будет потом: в Минобороны объяснили, что такое рамочное соглашение с США

2021-09-04 10:30

Лидеры Талибана нашли способ восстановления промышленности выхода на рынки всего мира

2021-09-03 16:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба озвучил позицию США и Байдена по "Северному потоку-2" 2021-09-05 11:30
Витренко назвал цену на газ для населения в новом отопительном сезоне 2021-09-04 11:30
Точность будет потом: в Минобороны объяснили, что такое рамочное соглашение с США 2021-09-04 10:30
Лидеры Талибана нашли способ восстановления промышленности выхода на рынки всего мира 2021-09-03 16:31