Политика Кулеба озвучил позицию США и Байдена по "Северному потоку-2"

2021-09-05 11:30

Возможный запуск российского газопровода "Северный поток-2" стал одной из основных тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в Вашингтоне разделяют позицию Украины по рискам газопровода и готовы предпринять необходимые меры по предотвращению того, чтобы Россия использовала газ в качестве оружия.

Министр отметил, что в Киеве рассчитывают на скорейший старт регулярных консультаций Украины, США и Германии по сохранению украинского транзита и гарантиям европейской энергобезопасности.

Кулеба также выразил благодарность главе Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм за готовность к сотрудничеству в реформировании и декарбонизации украинской энергетической отрасли, внедрении водородных технологий.