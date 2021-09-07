Политика Сегодня открывается новая сессия Верховной Рады - основные вопросы на повестке дня

2021-09-07 08:45

Парламентская фракция Слуга народа планирует начать новую сессию Верховной Рады, которая стартует 7 сентября, с законопроекта о местном референдуме. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил глава партии Слуга народа, нардеп Александр Корниенко.

"Начнем с местного референдума, он давно готов, внесен. Будем его обсуждать. Во всех инициативах по народовластию Руслан Алексеевич (первый вице-спикер Руслан Стефанчук) здесь выступает нашим главным рулевым, модератором. Они все проработаны абсолютно, с очень широким кругом экспертов, международных и украинских. Берем лучший опыт – Швейцарии и других стран, и все темы будем дальше продвигать", – рассказал Корниенко.

На вопрос, рассчитывают ли "слуги" на голоса других фракций, он ответил:

"Договоренности возникают очень часто в процессе – если те или иные позиции коллеги будут разделять, то в парламенте будут поддерживать. Мы видели, что многие инициативы поддерживались другими коллегами, но хочу напомнить, что референдум мы сами проголосовали. Остальные партии приобщались, но там было больше, чем 226 "слуг народа"... У нас большая фракция. Если не будет проблем со здоровьем, потому что снова осень намечается сложная в плане здоровья... Но многие депутаты вакцинированы, кто-то переболел, и наш коллективный иммунитет в зале парламента точно будет лучше", – сообщил политик.