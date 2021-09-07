Мир На 89 году жизни скончался знаковый французский актер Жан-Поль Бельмондо

2021-09-07 08:15

На 89 году жизни скончался всемирно известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом пишет Медуза со ссыолкой на французские СМИ.

О смерти актера сообщил его адвокат. Причины пока не называются.

Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных во Франции и за ее пределами актеров. Бельмондо впервые появился на киноэкране в 1957 году, а в 1959 году стал всемирно известен, сыграв в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — манифесте французской «новой волны». Жан-Поль Бельмондо работал с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. Он также был одним из самых коммерчески успешных французских актеров.

Среди самых известных ролей актера — фильм «Профессионал», а всего в фильмографии Жан-Поля Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором он сыграл, стал «Человек и его собака», вышедший в широкий прокат в 2009 году.

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