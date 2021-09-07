Экономика Украинские банкиры рассказали, к чему привела валютная либерализация

2021-09-07 15:24

Частные компании продолжают покупать валюту под конкретные контракты. Такую точку зрения высказали участники круглого стола украинского Финклубом.

С 20 июля бизнес получил возможность покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро без обязательств и представления подтверждающих документов. Однако спроса компаний на новую услугу нет.

«Очередей нет. Конечная цель компаний, которые покупают валюту, – завезти товар на территорию Украины и продать его с прибылью. Поэтому большинство компаний продолжает подавать документы, которые потом проверяет валютный контроль», – объясняет директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко.

По его подсчетам, заявки на покупку валюты в рамках е-лимитов составляют не более 7-8%.

«Покупки валюты ради накопления нет, потому что каждая гривна на счету приносит 0,7-0,8 копейки в день», – считает Антон Коваленко. «Накопленную валюту негде разместить: у нас нет инструментов, которые позволили бы заработать», – объясняет начальник финансового департамента Пиреус Банка Александр Старцев.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев пояснил, что юридические лица уже давно имеют возможность инвестировать в валютные ОВГЗ, поэтому те, кто хотел экономить в валюте уже использовали этот инструмент в своей деятельности.

«Но процент таких компаний очень невелик: в Украине невысокий уровень финансовой грамотности даже среди бизнеса и нет культуры хеджирования валютных рисков. В Европе все давно хеджируют валютные риски, поэтому колебания курса на 3-5% для них незаметны », - считает он.

«Часть клиентов, которым нужны большие объемы средств, не согласны делить сумму закупки на несколько частей, поэтому идут проверенным путем. Нововведение несколько упростило жизнь для небольших клиентов. Считаю, НБУ соберет статистику и до конца года увеличит е-лимит до 0,5-1 млн евро», – рассказал начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс Станислав Лисянский. «Мы ждем дальнейших шагов по валютной либерализации. Финансовые показатели позволяли сделать это еще раньше», – соглашается с коллегой Антон Коваленко.

Источник: finclub.net