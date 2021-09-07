Политика Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО

2021-09-07 20:40

 

Верховная рада завтра соберется на внеочередное заседание. Нардепы будут рассматривать проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов.

На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного.

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