Политика Рада попросит Конгресс признать Украину основным союзником США вне НАТО

2021-09-07 20:40

Верховная рада завтра соберется на внеочередное заседание. Нардепы будут рассматривать проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов.

На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного.