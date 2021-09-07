Захват власти в Афганистане: талибы предоставили свое правительство

Радикальное движение "Талибан" заявило, что уже сформировало новое правительство Афганистана.
Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд.
Отметим, что создание нового правительства откладывалось уже дважды. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, которая будет приемлемой для мирового сообщества.
Известно, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также Центральный банк.
Состав правительства Афганистана:
глава правительства - Мохаммад Хасан Ахунд,
первый заместитель главы правительства - Абдул Гани Барадар,
второй заместитель - Абдул-Салам Ханафи,
глава МИД - Амир Хан Моттаки,
глава Минобороны - Мохаммад Якуб,
глава МВД - Анас Хаккани,
глава Министерства культуры и информации - Забиулла Муджахид,
глава Минфина - мулла Эядулла Бадри,
глава Минэкономики - Мохаммад Ханиф,
министр разведки - Абдул Хак Васик.
15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в столицу Афганистана Кабул и заявили о захвате всей страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Западные страны начали эвакуировать своих граждан и афганцев.
Украина также совершила три эвакуационные рейсы из Афганистана и вывезла 256 человек. На данный момент на территории страны остаются около 90 граждан Украины.
Представители "Талибана" заявили, что запретят эвакуировать людей начиная с 31 августа.
В стране уже начались существенные изменения. Женщинам во многих регионах запретили выходить из дома без сопровождения мужчин, студентки и преподавательницы больше не могут посещать университеты, журналистки выходить в эфиры. Центральный банк запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю из-за возникновения финансовых трудностей в стране. По словам талибов, это временная мера, однако пока женщинам запретили работать. По данным авторитетных мировых СМИ, талибы начали преследовать афганцев, которые помогали армиям США и НАТО, а также их семьи.