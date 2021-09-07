Мир Захват власти в Афганистане: талибы предоставили свое правительство

2021-09-07 22:00

Радикальное движение "Талибан" заявило, что уже сформировало новое правительство Афганистана.

Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд.

Отметим, что создание нового правительства откладывалось уже дважды. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, которая будет приемлемой для мирового сообщества.

Известно, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также Центральный банк.

Состав правительства Афганистана:

глава правительства - Мохаммад Хасан Ахунд,

первый заместитель главы правительства - Абдул Гани Барадар,

второй заместитель - Абдул-Салам Ханафи,

глава МИД - Амир Хан Моттаки,

глава Минобороны - Мохаммад Якуб,

глава МВД - Анас Хаккани,

глава Министерства культуры и информации - Забиулла Муджахид,

глава Минфина - мулла Эядулла Бадри,

глава Минэкономики - Мохаммад Ханиф,

министр разведки - Абдул Хак Васик.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в столицу Афганистана Кабул и заявили о захвате всей страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Западные страны начали эвакуировать своих граждан и афганцев.

Украина также совершила три эвакуационные рейсы из Афганистана и вывезла 256 человек. На данный момент на территории страны остаются около 90 граждан Украины.

Представители "Талибана" заявили, что запретят эвакуировать людей начиная с 31 августа.

В стране уже начались существенные изменения. Женщинам во многих регионах запретили выходить из дома без сопровождения мужчин, студентки и преподавательницы больше не могут посещать университеты, журналистки выходить в эфиры. Центральный банк запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю из-за возникновения финансовых трудностей в стране. По словам талибов, это временная мера, однако пока женщинам запретили работать. По данным авторитетных мировых СМИ, талибы начали преследовать афганцев, которые помогали армиям США и НАТО, а также их семьи.