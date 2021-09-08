Политика Арахамия: В Кабмине готовят замены сразу четырем министрам

2021-09-08 17:40

В Кабинете министров могут сменить сразу трех или четырех министров. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

По его словам, на сегодня продолжаются собеседования с потенциальными новыми министрами.

"Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается", - отметил Арахамия.

Он уточнил, что в Раде не хотят подставлять министров, которым ищут замену, поскольку они фактически не смогут выполнять свои обязанности. Он также подтвердил, что на сегодня проводятся собеседования с потенциальными новыми членами правительства.