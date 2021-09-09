Политика У Зеленского подвели итоги визита президента Украины в Вашингтон

2021-09-09 09:21

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подвели первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в вопросах безопасности и обороны, сообщает пресс-служба ОП.

В первую очередь Машовец отметил положительные результаты этого визита: подписание контрактов высокого уровня и ряда других важных двусторонних документов в сферах стратегического оборонного партнерства, исследований, разработок и испытаний, совместных космических проектов и установления линии защищенной связи.

Далее представитель ОП поднял вопрос подготовки визитов американских чиновников, о которых было договорено в Вашингтоне, и необходимости выработки и согласования практических мер по реализации достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие совместные усилия, направленные на имплементацию оборонных реформ, развитие сектора безопасности и обороны Украины, содействие США в приближении Украины к членству в НАТО, усиление ее системы кибербезопасности и привлечение украинских специалистов по этому вопросу к многосторонним форматам сотрудничества.