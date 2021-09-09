Политика Зеленский может встретиться с Путиным в США, - Чалый

2021-09-09 17:20

Дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

"По поводу встречи президентов Украины и России - я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты... Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни - все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть", - сказал Чалый.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая откроется 14 сентября.