Политика "Северный поток-2": начало поставок газа зависит от Германии

2021-09-09 19:20

 

Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от решения профильного немецкого регулятора. Российская сторона надеется, что оно будет получено в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока-2".

subscriber subscriber

Еще по теме

"Газпром" начнет поставки газа через "Северный поток-2" уже с 1 октября, - Bloomberg

2021-09-08 19:00

Германия планирует до конца года передать бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

2021-09-07 09:02

В ЕС заговорили о необходимости применить в отношении Москвы более адресные санкции

2021-09-06 13:03

Кулеба озвучил позицию США и Байдена по "Северному потоку-2"

2021-09-05 11:30

Еще новости в разделе "Политика"

Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр ПВО

2021-09-09 21:40

Лавров назвал условие для нормандской встречи

2021-09-09 20:40

"Северный поток-2": начало поставок газа зависит от Германии

2021-09-09 19:20

Посол Латвии о вступлении Украины в ЕС: одни члены не хотят проблем, другие - против расширения

2021-09-09 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр ПВО 2021-09-09 21:40
Лавров назвал условие для нормандской встречи 2021-09-09 20:40
"Северный поток-2": начало поставок газа зависит от Германии 2021-09-09 19:20
Посол Латвии о вступлении Украины в ЕС: одни члены не хотят проблем, другие - против расширения 2021-09-09 18:40