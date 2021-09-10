Политика Лидер Китая Си Цзиньпин спервые предложил президенту США прекратить противостояние

2021-09-10 19:28

Противостояние Пекина и Вашингтона является угрозой не только двум странам, но и всему миру. Об этом в пятницу, 10 сентября, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

"Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"На протяжении определенного времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира", - добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что от того, смогут ли Китай и США наладить отношения, зависит не только судьба двух стран, но и всего мира. "Это вопрос века, на который оба государства должны дать ответ", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития.

Пекин готов вести диалог и взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, а также в восстановлении экономики и решении мировых проблем, заявил Си Цзиньпин.

"При условии уважения коренных интересов обеих сторон и при надлежащем контроле за разногласиями соответствующие профильные ведомства двух государств могут продолжить контакты и диалог, содействовать согласованию позиций и сотрудничеству в таких вопросах, как изменение климата, борьба с пандемией, восстановление экономики, а также в решении важных региональных и мировых проблем", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Одновременно с этим раскрытие потенциала сотрудничества сможет придать двусторонним отношениям еще более мощный позитивный импульс", - добавил Си Цзиньпин.