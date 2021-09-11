Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе войны Украины с Россией

2021-09-11 12:00

 

В пятницу, 10 сентября, открывая форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя исключать вероятности полномасштабной войны с Россией. В Кремле заявили, что восприняли это "с сожалением".

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет российское издание "Интерфакс".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле восприняли слова Зеленского. Пескова также спросили, как в Кремле расценивают опасность войны между Украиной и Россией.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - ответил на это пресс-секретарь президента РФ.

В этом же выступлении Владимир Зеленский также сказал, отвечая на вопрос, изменилось ли его мнение о Путине, что у него нет времени думать о нем и его больше интересует другой вопрос - возможность предметного диалога с главой России.

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