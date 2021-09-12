Политика Меркель сделала заявление относительно транзита газа через Украину после запуска "СП-2"

2021-09-12 10:30

В ФРГ обещали ввести санкции в случае отказа РФ от транзита.

Транзит российского газа через Украину после начала поставок по трубопроводу "Северный поток-2" находится в интересах ФРГ.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Варшаве на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Матеушем Моравецким, сообщает Reuters.

Канцлер отметила, что дала знать это еще во время переговоров прокладке трубопровода.

"Я дала ясно понять, что нас заботит, чтобы Украина оставалась страной, осуществляющей транзит российского газа", — заявила Меркель.

Моравецкий отметил, что гарантии по транзиту газа через Украину и Польшу "уменьшают вероятность шантажа со стороны России — ценового шантажа и, что более важно, политического шантажа".

Сегодня в Киеве глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что санкции США в отношении оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG, приведут к тому, что "европейские компании не будут закупать газ, идущий по этому трубопроводу". Он также обвинил Россию в росте цен на газ в Европе.

Работы по укладке труб "Северного потока-2" завершились 6 сентября, спустя четыре дня "Газпром" сообщил о завершении строительства газопровода.

Украина настаивает на документальном закреплении международных гарантий сохранения транзита газа через украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2", заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии-2021 (YES) глава ОПУ Андрей Ермак.

В "Нафтогазе" убеждены, что "Северный поток-2" не будет работать на коммерческой основе. Россия может провести пробный пуск газа, чтобы убедиться в работоспособности трубы, но без сертификации на коммерческой основе газопровод работать не сможет.

Германия и США декларируют готовность инициировать новые санкции против России, если после запуска "СП-2" Кремль попытается оставить Украину без транзита. Но Украина скептически относится к обещаниям, продолжая требовать конкретных гарантий на ближайшие годы, и добиваться остановки геополитического проекта Кремля.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение, которым признал: действие газовой директивы ЕС распространяется на строящийся российский газопровод "Северный поток-2". Это означает, что доставка и транспортировка газа должны быть разделены, а оператор Nord Steam 2 – стать независимым от "Газпрома".