Экономика Курс доллара: Нацбанк снижает курс валюты второй день подряд

2021-09-13 16:40

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на 13 сентября на уровне 26,67 гривен за доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,54 гривен за евро.