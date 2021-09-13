Политика Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

2021-09-13 19:40

 

Александр Лукашенко намерен приобрести у России вооружение на общую сумму более 1 млрд долларов. Белорусская армия хочет разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Лукашенко во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021".

По его словам, он это обсуждал с Путиным. Обсуждению этого вопроса была посвящена значительная часть его разговора.

"В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы... Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся", - заявил Лукашенко.

 

По его словам, Путин дал поручение министру обороны проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы.

Напомним, Лукашенко договорился с Путиным о вооружении на 1 млрд долларов.

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Политика

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