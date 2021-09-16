Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна превратиться в гибкое военное государство

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба неожиданно признался, что Киев больше не верит обещаниям Запада. Об этом он сказал в интервью The Independent.
"Эта страна (Украина) извлекла ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - сказал он.
Кулеба уточнил, что власти поняли, что Украина может полагаться только на себя.
Министр добавил, что это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военное государство как Израиль.
"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - сказал Кулеба.