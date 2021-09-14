Политика В Сенате США выдвинули ультиматум из-за СП-2

2021-09-14 18:40

Сенаторы-республиканцы требуют ввести санкции против компании-оператора газопровода, иначе будут блокировать назначения в Минфине.

Американские сенаторы Пэт Туми и Тед Круз пригрозили задержать назначения в руководстве Минфина США, если Белый дом откажется вводить санкций против оператора газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Угрозы сенаторов касаются пяти назначений в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Как известно, США ввели санкции против нескольких компаний, участвующих в проекте СП-2, но не против компании-оператора.

Именно на введение американских санкций против Nord Stream 2 AG рассчитывают и в Украине.

Тем временем в Германии регулятор приступил к процессу сертификации газопровода.