Политика Генсек ООН в Нью-Йорке прямым назвал главного врага цивилизованного мирового сообщества

2021-09-15 15:04

Все страны мира должны прекратить военные конфликты и сосредоточиться на борьбе с общим врагом - пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 76-й сессии Генассамблеи.

"Мы встречаемся во время большого вызова и разделения, конфликта и изменения климата, усугубления бедности и неравенства. Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы усугубляются расколом, угрожающим нашему миру, разделением между богатыми и бедными", - сказал генсек.

По его словам, все существующие вызовы и расколы порождены людьми, и их можно преодолеть, если мировое сообщество объединится.

"Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата. <...> Войнам против друг друга необходимо положить конец", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди ее главных тем - проблемы борьбы с пандемией, изменения климата, а также "продовольственные системы" и энергетика.

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