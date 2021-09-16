Политика Украина может получить от США новейшую систему противоракетной обороны Железный купол

2021-09-16 09:21

В Палате представителей Конгресса США подали законопроект, в котором требуют больше денег на оборону для Украины. Как пишет Politico, среди поставок может быть система противоракетной обороны Железный купол.

В версию законопроекта об оборонной политике 2022 финансового года Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил включена поправка, которая требует от Пентагона представление в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время, сообщает издание.

При этом отмечается, что Россия может воспринять такую военную помощь Украине как провокацию.

"Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли", - говорится в статье.

Отмечается, что версия законопроекта об обороне на 2022 финансовый год не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине. Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами, так как в армии мало подобных систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что хотел бы потратить часть оборонных средств на новые системы противовоздушной обороны, указав, что это может быть и Iron Dome. Эти сообщения были услышаны в Вашингтоне, и члены Конгресса приняли это к сведению, пишет Politico.

"Учитывая желание и признание обеими партиями того, что необходимо сделать больше в сфере интегрированной противовоздушной обороны для Украинской, и с учетом некоторых политических решений администрации по Украине в последнее время, есть желание попробовать сделать больше чем то, что команда Байдена делает чтобы помочь им", - сказал анонимный сотрудник.

Поправка о противовоздушной обороне Украины была внесена конгрессменом Скоттом Франклином и была поддержана двумя партиями.

В законопроекте Палаты представителей уже содержится призыв к военной помощи Украине в размере 275 млн долларов даже до того как будет новая передача системы противоракетной обороны, но передача не приведет к значительному увеличению общей суммы, поскольку Iron Dome уже оплачен.

"Поправка, которая включает формулировку об украинской системе противоракетной обороны, хорошо вписалась в увеличении финансирования на 24 миллиарда долларов, предложенная членом комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майком Роджерсом в законопроект Байдена об оборонной политике. Пакет также включает в себя увеличение на 25 млн долларов финансирования Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности стоимостью 250 млн долларов, что вернет ее к уровню 2021 в 275 млн долларов", - отмечает издание.